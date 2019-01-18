В Краснодаре мужчина угрожал взорвать в доме газовый баллон

В Краснодаре полиция задержала 41-летнего мужчину, который угрожал взорвать газовый баллон в пятиэтажном жилом доме в пригородном поселке Лорис. Он заперся в своей квартире с баллоном и обещал устроить подрыв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, оцепили жилой дом и эвакуировали из него людей, - рассказали в пресс-службе краевого главка МВД. - Также был обеспечен беспрепятственный проезд для спецтехники в случае необходимости.

Однако в результате действий оперативной группы мужчину удалось задержать. Его доставили в отделение полиции. В квартире у него действительно обнаружили газовый баллон. Также, по данным полиции, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.