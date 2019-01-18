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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске пьяный водитель сбил на "зебре" двух школьниц

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Новороссийске 29-летний местный житель на отечественном автомобиле сбил на пешеходном переходе идущих домой школьниц. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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Как выяснилось, инцидент произошел 17 января рядом с одной из школ. Три учащиеся четвертого класса переходили дорогу, когда в них врезалась машина. Одна из девочек успела отойти, а двух других после отправили в больницу. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

По данным правоохранителей, сидевший за рулем авто молодой человек только недавно получил права. К тому же, согласно данным медицинского освидетельствования, в момент столкновения он был пьян.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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