В Симферополе полицейские вернули женщине утерянные полмиллиона рублей

Сотрудники патрульно-постовой службы в Симферополе нашли и вернули женщине утерянную сумку с крупной суммой денежных средств, которую она забыла на автовокзале.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Симферополю ночью на маршруте патрулирования одной из улиц города нашли женскую сумку. Осмотрев ее содержимое, стражи порядка обнаружили денежные средства, документы, ключи от квартиры и личные вещи.

По информации "РГ", в сумке находилось около полмиллиона рублей в иностранной валюте. Ее владелица возвращалась с заграничной поездки и после длительных перелетов была очень уставшей, просто забыв на автовокзале часть своего багажа.

По находившимся в сумке документам сотрудники МВД выяснили место жительства пострадавшей, утром связались с владелицей сумки и вернули ей утерянное имущество. Женщина поблагодарила полицейских за хорошую работу и выразила признательность за отзывчивость и проявленное внимание, за неравнодушное отношение к своему делу и оперативность.