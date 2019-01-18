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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали подозреваемого в поджоге шести автомобилей

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи задержали подозреваемого в поджоге шести автомобилей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В Сочи возбудили дело о поджоге шести машин

- Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили владельцев транспортных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в поджоге 46-летний мужчина задержан, - рассказали в региональном управлении полиции.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в ночь на 6 января во дворе многоквартирного дома по улице Санаторной. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Почти сразу возбудили дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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