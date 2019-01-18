Почти 60 лет назад в Переяславе-Хмельницком открыли памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Он по-прежнему находится в центре города. А его автор - Василий Винайкин - живет в Киеве.

Несмотря на разговоры о возможном демонтаже или переносе, памятник остается на своем месте - на площади Богдана Хмельницкого.

Переяслав-Хмельницкий (эту приставку, которая появилась в 1943-м, давно пытаются убрать) находится в Киевской области. Население - 27 тысяч человек. И кажется, на каждого жителя тут приходится больше всего музеев, нежели в любом другом городе Украины. Музей истории древнерусского Переяслава, Музей народной архитектуры, Музей "Битва за Днепр", Музей кобзарства, Музей хлеба... И это далеко не полный список.

Все они объединены в Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав". Туда позвонил корреспондент "Родины", чтобы узнать о судьбе памятника в честь воссоединения Украины с Россией.

- Зачекайте хвилинку, - раздалось на том конце провода.

Через минуту к телефону подошел заместитель гендиректора заповедника Александр Колыбенко. И сообщил, что возле монумента и вообще в городе мероприятий, приуроченных к 365 годовщине воссоединения Украины с Россией, запланировано не было. А говоря о скульптуре, отметил:

- Она имеет охранный статус и внесена в реестр памятников истории и культуры. На данный момент никаких попыток или поползновений по поводу переноса памятника нет.

Монумент в Переяславе открыли 8 октября 1961-го, потому что именно здесь 18 (8-го по ст. стилю) января 1654 года представители запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким решили объединить территорию Войска Запорожского с землями Русского царства. И закрепили это присягой на верность царю. То собрание известно с тех пор как Переяславская Рада.

Но главные фигуры монумента - две женщины в национальных костюмах. Украинка держит в руках Конституцию, а россиянка рукой указывает путь. "Навiки разом - навiки з росiйським народом", - гласит лозунг на постаменте.

Над монументом работала группа скульпторов - Василий Винайкин, Виктор Гречаник, Павел Кальницкий, Вячеслав Клоков и архитектор Василий Гнездилов. Три года назад Василий Винайкин давал интервью украинскому каналу ТСН. К тому моменту он уже был единственным из оставшихся в живых скульпторов, которые создавали этот памятник.

Василий Павлович родился в мордовском селе Шамкино. Когда ему было 17, приехал работать в Киев. На фронт в 1941-м не взяли - весил всего 48 килограммов.

На базаре у него украли хлебную карточку. Перебивался как мог - из страниц марксовского капитала вырезал кусочки. Они были похожи на талоны в столовую.

Так "Капитал" спас будущего скульптора.

В 1947-м Винайкин поступил в Киевский художественный институт. После окончания работал над скульптурой Арсенальца (памятник участникам Январского восстания 1918 года в Киеве); монументом воину близ Сум; памятником замученным и расстрелянным фашистами военнопленным и мирным жителям Дарницы.

Он участвовал и в сооружении комплекса Родина-мать в Киеве. Хотя поначалу отказывался - работал над памятником разведчику Николаю Кузнецову в Ровно. Этот монумент демонтировали вскоре после развала Союза. Убрали и его Ленина с площади в Мариуполе. А Россия и Украина, которые "навiки разом", по-прежнему вместе в Переяславе.

9 января Василий Винайкин отметил 95-летие.

- На день рождения приходила дочка с мужем, - рассказал он корреспонденту "Родины". - А больше никого и не было. Друзей у меня уже не осталось, все умерли. Просто посидели немного с семьей. Да и потом я себя неважно чувствую.

Тем не менее, Василий Павлович хорошо помнит, как работал над памятником:

- В 1954 году (именно тогда отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией - прим. "Родины") мы с архитектором Гнездиловым приняли участие во всеукраинском конкурсе и получили первую премию. Потом пригласили к себе еще несколько человек, в том числе, Василия Гречаника. Дорабатывали проект вместе, а в 1961-м состоялось открытие.

Винайкин вспоминает, что работа пользовалась успехом:

- Нас даже выдвигали на Ленинскую премию. Правда, ее в итоге присудили литовскому скульптору... А когда произошел развал Союза наш памятник будто бы хотели убрать. Скульптуры, говорят, уже веревками обмотали и прицепили к машинам. Но вышли рабочие местной фабрики - они памятник и защитили...

Василий Павлович просит прощения: "Мне тяжело долго говорить".

Прощаемся.

А что скажут в России? Заметили ли здесь дату 365-летия воссоединения с Украиной? Например, в Переславле-Залесском - городе-побратиме Переяслава-Хмельницкого.

- У нас по плану - книжная выставка в городской библиотеке, посвященная 365 годовщине объединения России и Украины, - сообщила начальник отдела культуры Переславля-Залесского Светлана Дойникова.

Какие книги и документы будут представлены на выставке, пока не известно. Как и ее сроки. "Выставка состоится в течение февраля", - сказали в центральной библиотеке имени А.П. Малашенко.

Так что будете в Переславле-Залесском - уточните, как пройти в библиотеку. Дорогу к памятнику в Переяславе-Хмельницком искать не нужно - он в самом центре.