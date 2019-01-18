Родители получат компенсацию после гибели сына или дочери на производстве

Минтруд планирует расширить круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного работника на производстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже разработан законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

В настоящее время право на получение страховых выплат имеют несовершеннолетние дети погибшего от несчастного случая застрахованного, а также единовременная страховая выплата производится супруге (супругу) покойного.

Законопроектом предлагается включить в круг лиц родителей умершего. В Минтруде считают, что введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве.