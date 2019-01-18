Россияне заняли пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону

В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета 4х7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Победителями стали норвежцы, российская команда заняла пятое место.

Норвежские биатлонисты Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бе и Йоханнес Бе показали лучший результат, финишировав с общим временем 1:09:54,3 секунды и допустив на всех восемь промахов. Второе место с отставанием 13,5 секунды заняли немцы Роман Рес, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль, у них в общей сложности шесть неточных выстрелов. Замкнули тройку с девятью промахами французы Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе и Симон Детье - их отставание составило 26,2 секунды.

От России на трассу вышли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. К сожалению, наши спортсмены допустили в общей сложности девять промахов, при этом Дмитрию Малышко пришлось проехать штрафной круг. Итоговое отставание российской команды составило 1:04,8 секунды.

"До второго рубежа все было хорошо, но к "стойке" я отнесся безалаберно, прошу за это прощения, - прокомментировал Малышко свое выступление в эфире телеканала "Матч ТВ". - В такой скоростной гонке, наверное, стоило действовать осторожнее и спокойнее, сосредоточиться на стрельбе".

Пятый этап Кубка мира продолжится в субботу женской эстафетой 4х6 км. Россию представят Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.