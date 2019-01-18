Семашко обсудил с главами СМИ РФ белорусско-российское взаимодействие

Информационное сопровождение процессов совершенствования Союзного государства, развитие взаимодействия журналистского корпуса Беларуси и России стало магистральным содержанием встречи 18 января белорусского посла Владимира Семашко в Москве с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Форма для встречи была выбрана не случайно. В престижный журналистский клуб - популярный проект российского информационного агентства - входят руководители и главные редакторы ведущих электронных и печатных СМИ. Он уже более двадцати лет является одной из ведущих площадок федерального уровня, предназначенной для общения с представителями политической и деловой элиты.

Гостями клуба становятся знаковые лица мирового сообщества, государственные и общественные деятели России и зарубежья. Такой формат позволяет руководителям федеральных СМИ, определяющим редакционную политику, получить из первых рук информацию, в том числе об общественно-политическом, социально-экономическом развитии другого государства, оценке двухсторонних и многосторонних межгосударственных отношений.

"Главной темой встречи стало развитие взаимодействия, как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных образований, - сообщили БЕЛТА в посольстве РБ. - Владимир Семашко рассказал об экономической ситуации в Беларуси, о том, как развиваются белорусско-российские связи в торгово-экономической и общественно-политической сферах, как взаимовыгодное сотрудничество с Россией может помочь решению задач, стоящих перед двумя странами".

Состоялась также беседа посла с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым.