Сериал на выходные: "Побег из тюрьмы Даннемора"

В 2015 году из американской тюрьмы максимального уровня защиты Даннемора сбежали двое заключенных, Ричард Мэтт и Дэвид Суэт. Об этом происшествии трубили все СМИ - в том числе и в России. Потому что никто поначалу не мог понять, как им вообще это удалось. Вскоре выяснилось, что зекам в том споспешествовала одна из сотрудниц пенитенциарного учреждения, 51-летняя Джойс Митчелл. А спустя три года Бен Стиллер, тот самый вышедший в тираж комедийный актер, превратил эту историю в новый "Побег из Шоушенка", тем немало общественность удивив и заработав "Золотой глобус".

Изначальная диспозиция такова. Дэвид Суэт, сыгранный Полом Дано, отбывает срок на, так скажем, довольно льготных условиях - регулярно удовлетворяя в подсобке Джойс Митчелл, сыгранную изрядно пополневшей и обрюзгшей Патрисией Аркетт. Ричард Мэтт (Бенисио дель Торо) тоже неплохо устроился: рисует в свое удовольствие портреты на заказ. Собачек там, Барака Обаму, Хиллари Клинтон. Причем Хиллари у него особенно хорошо получилась - художнику, говорят, удалось точно передать внутренний свет в глазах бывшей кандидатки в президенты. Можете сами оценить и убедиться.

Однажды совершенно случайно Мэтт узнает, что их с соседом Суэтом камеры расположены прямо через стенку от технического тоннеля - только дырку проделай. Так и рождается претворенный далее в жизнь план дерзкого побега. Все, как говорится, заверте…

К слову, сама Митчелл, посмотрев сериал, жутко разгневалась и публично заявила, что ничего такого не было. В сериале она изображена стервозной теткой с мужем-простофилей и неутихающим зудом между ног - кому такое понравится, действительно. Но как бы то ни было, ее чрезвычайно глупые действия, мотивированные похотью, решающего значения не имеют.

Задаваясь вопросом о том, как же это все произошло, Бен Стиллер приходит к выводу достаточно прозаическому: разгильдяйство одних и целеустремленность других. Винить заключенных в том, что они пытаются из-за решетки свинтить - глупо. Это как винить волка в том, что он зайцев ест - таков закон природы. Или, если угодно, чистая физика: действие рождает противодействие. Вертухаи - другое дело.

Во-первых, в надзиратели добровольно от большого желания не идут - надо понимать. Вряд ли кто-то с детства мечтает за ворами да убийцами приглядывать. Во-вторых, человеческий фактор сказывается. Человек же - животное, как известно, социальное. Вот и завязываются контакты, отношения. Парой фраз с кем-то перекинулся - нормальный мужик вроде. Он тебе картинку нацарапал от души - как добром за добро не отплатить? Ты ему, значит, фарша свеженького передал. А в фарше том маленькая пилочка оказалась. Как-то так это и происходит: мелочь за мелочью - уже бардак и катастрофа.

Первые пять из семи эпизодов нам даже не рассказывают, за что героев посадили. Два неплохих в целом парня, культурных - один постарше, другой помладше. Умненькие, с огоньком в глазах. Чего им тут прозябать? Вот и вы попались на тот же крючок.

То есть эти пять эпизодов - как тот же "Побег из Шоушенка". Немного расянутое, но довольно захватывающее кино про то, как двое из заточения выбираются. Колоритный зековский быт, емкие второстепенные персонажи, всякие неожиданные препятствия, саспенс и тернистый путь к заветной свободе. Затем шестой эпизод - как оглоблей по темечку. Приквел. Где оказывается, что кто-то вовсе не заслуживает сочувствия, кто-то почти не заслуживает, а кого-то и прибить мало.

После чего "Побег из тюрьмы Даннемора" завершается целым полнометражным фильмом, отдаленно напоминающим "Выжившего" и "Беглеца" с Харрисоном Фордом. Тут-то все и раскрываются по полной, тут-то и случаются катарсисы один за другим. Конец, конечно, немного предсказуем, но оттого - каков Бен Стиллер-то оказался, а? - не менее эмоционально насыщен. То есть все вроде бы правильно, всем по закону и по заслугам воздалось, но какое-то ощущение чудовищной вселенской несправедливости остается. И не столько в отношении участников событий, сколько в отношении всего человечества вообще.