Шесть человек стали жертвами урагана в Калифорнии

Шесть человек погибли во время непогоды в Калифорнии. На этот американский штат обрушились сильные осадки, которые сопровождались ураганным ветром.

Среди жертв стихии - бездомный мужчина. На него упало дерево в городе Окленд. Еще четыре человека, включая годовалого ребенка, погибли в дорожно-транспортных происшествиях, спровоцированных падением деревьев на севере Калифорнии. Кроме того, без света и тепла остались 280 тысяч домов и предприятий.

Уже в пятницу погода улучшится, выглянет солнце, воздух прогреется до +14 градусов, обещают синоптики.