Стэфан Лёвен избран премьер-министром Швеции

Шведский парламент назначил в пятницу действующего главу временного правительства на должность премьер-министра страны. Парламентарии согласились с кандидатурой председателя Социал-демократической партии Стэфана Лёвена только через четыре месяца после проведения выборов.

За Лёвена проголосовало 115 депутатов, против - 153. При этом 77 парламентариев воздержались. Это станет второй срок социал-демократа на посту главы шведского правительства.

В результате прошедших 9 сентября парламентских выборов ни один из двух традиционных партийных блоков не получил большинства. До этого момента депутаты дважды (14 ноября и 14 декабря 2018 года) голосовали по кандидатуре премьер-министра. Однако ни в первый, ни во второй раз согласовать главу кабинета министров так и не удалось.

Только на прошлой неделе шведские социал-демократы, зеленые, либералы и центристы достигли понимания по ключевым вопросам и договорились о поддержке действующему премьеру.

Таким образом в Швеции завершился политический кризис, более четырех месяцев препятствовавший нормальному функционированию государства.