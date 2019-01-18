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Умер знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Владимирович

ТВ и сериалы
    18.01.2019, 16:38
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал 2х2 (The 2x2 Channel) Фото: youtube.com/ Телеканал 2х2 (The 2x2 Channel)
Фото: youtube.com/ Телеканал 2х2 (The 2x2 Channel)

Скончался Виктор Владимирович Мочалов, культовый ведущий канала "2x2", известный зрителям по программам "Новости анимации", "Итоги интернета" и "Межгалактический огонек "2x2".

Невыразимо грустное сообщение появилось на сайте канала, команда которого выражает соболезнования семье и близким Виктора Владимировича. "Для нас он навсегда останется добрым другом и ответственным человеком", - сказано в некрологе.

По воспоминаниям коллег, Мочалов был случайно замечен на улице - раздающим промо-листовки около чебуречной: директор департамента дизайна канала Дмитрий Охотников (небезызвестный super_vhs) немедленно обратил внимание на голос промоутера - "как у советского диктора". "Такой нужен не только чебуречной, но и "2x2", - проницательно решил Дмитрий. Не прогадав.

"Мне показалось прикольным пригласить на телевидение человека, просто встретив его на улице, как делали когда-то давно. Он сразу согласился, мы обменялись номерами телефонов и уже через неделю записывали первый выпуск "Новостей анимации", - изложил Охотников.

Отмечено, что с новой ролью Мочалов "сразу отлично справился", хоть поначалу и переживал, что "не мог выговорить вот эти наши с вами молодежные словечки" с первого раза.

Позже сотрудники канала узнали, что до того как заняться раздачей листовок, Виктор Владимирович был диктором на радио, но в определенный момент потерял работу. То есть - настоящий старой закалки профессионал.

"Что он советовал нам - не расскажем, но публично обещаем делать все правильно, быть хорошими и нести доброе безумие в этот мир. Спасибо вам за все, Виктор Владимирович!" - заключает канал в своем прощальном обращении к ушедшему коллеге.  

Очень жаль. Светлая печаль. Редакция "Кинократии" искренне присоединяется к скорбящим.

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