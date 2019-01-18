В экипировку российских саперов включат круглого робота

В специальные защитные комплекты для саперов ОВР-2-02 включат малогабаритный беспроводной досмотровый комплекс"Сфера". Он будет собирать и передавать информацию в аудио и видео-форматах из труднодоступных и опасных для человека зон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России. Беспроводное досмотровое устройство"Сфера" имеет круговой обзор за счет установленных четырех видеокамер. "Сфера" также оснащена системой вертикального позиционирования устройства.

Управление устройства - дистанционное. Питается робот от аккумулятора, время действия "Сферы" не менее 20 минут, дальность - от 50 метров. Масса устройства не будет превышать 610 граммов, а диаметр - 90 миллиметров. Хранить и транспортировать "Сферу" необходимо в пылевлагозащищенном кейсе.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 предназначен для защиты сапера от взрыва, от огнестрельного оружия, для повышения его безопасности. ОВР-2-02 имеет систему охлаждения. В составе -защитный комплект сапера, шлем, сумка, комплект летнего и зимнего термобелья, многофункциональная саперная лопатка, фонарь. Вес - восемь килограммов.