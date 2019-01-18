Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.01.2019,  
11:30
Текст:  Светлана Цыганкова

В экипировку российских саперов включат круглого робота

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

В специальные защитные комплекты  для саперов ОВР-2-02 включат малогабаритный беспроводной досмотровый комплекс"Сфера". Он будет собирать и передавать информацию в аудио и видео-форматах из труднодоступных и опасных для человека зон.

Фото: РИА Новости
Войска на западе России одели в керамическую броню

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России. Беспроводное досмотровое устройство"Сфера" имеет круговой обзор за счет установленных четырех видеокамер. "Сфера" также оснащена системой вертикального позиционирования устройства.

Управление устройства - дистанционное. Питается робот от аккумулятора, время действия "Сферы" не менее 20 минут, дальность - от 50 метров. Масса устройства не будет превышать 610 граммов, а диаметр - 90 миллиметров. Хранить и транспортировать "Сферу" необходимо в пылевлагозащищенном кейсе.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 предназначен для защиты сапера от взрыва, от огнестрельного оружия, для повышения его безопасности. ОВР-2-02 имеет систему охлаждения. В составе -защитный комплект сапера, шлем, сумка, комплект летнего и зимнего термобелья, многофункциональная саперная лопатка, фонарь. Вес - восемь килограммов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
Япония откажется от сборки истребителей F-35 10:41
Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ России в 2019 году 16.01.2019
Минобороны сформирует первый полк с гиперзвуковым "Авангардом" 15.01.2019
саперы
Фото: YouTube
Самый дорогой вертолет морской пехоты США преследуют неприятности 09:42
Мобильный робот "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки 14.01.2019
Российские саперы обезвредили в Лаосе кассетные бомбы "Гуава" 08.11.2018
снаряжение
Для российских солдат создадут систему "свой-чужой" 09.01.2019
Тамбовскому спецназу выдали лазерное снаряжение 23.10.2018