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Рубрика: В мире

В Колумбии объявлен трехдневный траур по жертвам теракта

Фото: EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA Фото: EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA
Фото: EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

Президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур по погибшим в результате теракта на территории школы полиции. По последним данным, жертвами взрыва стали 11 человек, еще 87 получили ранения, из них госпитализированы 79 пострадавших.

По данным портала Heraldo, уже удалось опознать тела шести погибших. Среди них - гражданка Эквадора, проходившая обучение в школе полиции. "В память о них мы объявили три дня национального траура", - заявил Дуке в телеобращении к нации.

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Он также заверил, что все причастные к теракту будут найдены и переданы суду. "Я предупреждаю этих преступников, что их ждет отвращение общества, всех колумбийцев и международного сообщества, и показательное наказание", - цитирует Дуке РИА Новости. Президент также призвал граждан оказать содействие следствию.

Напомним, ЧП произошло в столице Колумбии в четверг утром. Начиненный взрывчаткой автомобиль прорвался через пост безопасности, проехал на территорию школы полиции и взорвался. Установлено, что за рулем находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб, мотивы его действий пока не известны. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к повстанческим группировкам страны.

Президент Колумбии распорядился усилить контроль на границах страны и на въездах в города. Он также пообещал ужесточить борьбу против организованных вооруженных группировок на территории страны, а также пересмотреть систему вознаграждения за поимку их главарей.

В мире Южная Америка Колумбия
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