В результате теракта в Колумбии погибли как минимум девять человек

В Колумбии в результате подрыва автомобиля погибли как минимум девять человек, более пятидесяти получили ранения различной степени тяжести. ЧП произошло в столичном городе Богота неподалеку от полицейской академии, передает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что в стране был совершен теракт. По предварительным данным, смертник привел в действие взрывчатку, которая была заложена в машину. Преступник на полной скорости направил авто в сторону учебного заведения, игнорируя приказы остановиться.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Близлежащая территория оцеплена силами правоохранителей и военных.