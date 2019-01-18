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18.01.2019 11:36
Рубрика: Власть

В Россию приедет президент Австрии

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену поздравительную телеграмму в связи с 75-летием австрийского лидера. Об этом сообщает РИА Новости из Вены.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Российский лидер пожелал юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - отметил он. Поздравительную телеграмму посольство передало главе австрийского государства.

Комментариев Кремля и деталей предстоящего визита пока нет.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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