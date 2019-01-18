В Россию приедет президент Австрии

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену поздравительную телеграмму в связи с 75-летием австрийского лидера. Об этом сообщает РИА Новости из Вены.

Российский лидер пожелал юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - отметил он. Поздравительную телеграмму посольство передало главе австрийского государства.

Комментариев Кремля и деталей предстоящего визита пока нет.