Во Франции госпитализирована Диана Арбенина

44-летняя российская певица, автор песен, поэтесса, фронтвумен группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина попала в больницу во Франции. Как стало известно, Заслуженная артистка Чеченской Республики получила травму, катаясь на лыжах.

О чем сама Арбенина рассказала в видео, размещенном в ее Instagram, но позже удаленном.

"Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия", - сообщала в нем певица. Тепло отозвавшись о французских медиках и отмечая, что не зря симпатизирует этой стране.

По словам артистки, полежавшей под капельницей, теперь с ней "все в порядке". При этом характер полученных травм женщина уточнять не стала. Посоветовав поклонникам беречь себя.

Диана Арбенина (в девичестве - Кулаченко) родилась в 1974 году в Воложине, Минская область, в семье журналистов. В августе 1993-го во время каникул в Санкт-Петербурге познакомилась со Светланой Сургановой, вместе они создали группу "Ночные Снайперы".

Дебютный альбом "Снайперов" - 1995 год. В 2002-м Сурганова покинула коллектив, Арбенина осталась его единственной солисткой.

Песни группы звучат в фильмах и сериалах "Азазель", "Свои", "Я остаюсь", "Атлантида", "День радио", "Кандагар", "Склифософский", "Распутин", в сиквеле "Мы из будущего".