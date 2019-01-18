Новости

Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса 12:41
Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена 12:22
Букмекеры верят в победу России на "Евровидении" 12:14
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 11:17
Стали известны герои нового фильма по вселенной DC "Новые Боги" 10:55

Во Франции госпитализирована Диана Арбенина

Поп-музыка
    18.01.2019, 13:23
Текст:   Олег Усков

44-летняя российская певица, автор песен, поэтесса, фронтвумен группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина попала в больницу во Франции. Как стало известно, Заслуженная артистка Чеченской Республики получила травму, катаясь на лыжах.

О чем сама Арбенина рассказала в видео, размещенном в ее Instagram, но позже удаленном.

"Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия", - сообщала в нем певица. Тепло отозвавшись о французских медиках и отмечая, что не зря симпатизирует этой стране.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Букмекеры верят в победу России на "Евровидении"

По словам артистки, полежавшей под капельницей, теперь с ней "все в порядке". При этом характер полученных травм женщина уточнять не стала. Посоветовав поклонникам беречь себя.

Диана Арбенина (в девичестве - Кулаченко) родилась в 1974 году в Воложине, Минская область, в семье журналистов. В августе 1993-го во время каникул в Санкт-Петербурге познакомилась со Светланой Сургановой, вместе они создали группу "Ночные Снайперы".

Дебютный альбом "Снайперов" - 1995 год. В 2002-м Сурганова покинула коллектив, Арбенина осталась его единственной солисткой.

Песни группы звучат в фильмах и сериалах "Азазель", "Свои", "Я остаюсь", "Атлантида", "День радио", "Кандагар", "Склифософский", "Распутин", в сиквеле "Мы из будущего".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 17.01.2019
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 17.01.2019
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 17.01.2019
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 17.01.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ ivi
В Сети состоялась премьера российской фантастической драмы "День До" 17.01.2019
Обвиненный в плагиате Александр Ревва выиграл суд 17.01.2019
Владимир Мединский возмутился критикой в адрес фильма "Т-34" 17.01.2019
⧣ музыка
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Шнуров выложил топлес-фото с молодой женой 17.01.2019
Назван главный кандидат на участие в "Евровидении-2019" от России 16.01.2019
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 16.01.2019
⧣ происшествия
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Галкин прокомментировал сообщения о плохом самочувствии Пугачевой 16.01.2019
Суд вынес решение по делу Джеймса Франко 16.01.2019
У Хью Гранта украли сценарий с рабочими пометками 15.01.2019