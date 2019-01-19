5 необычных фактов о Поле Сезанне

19 января исполняется 180 лет со дня рождения Поля Сезанна - художника, представителя постимпрессионизма и автора более 800 картин, который нещадно расправлялся со своими работами, то и дело сжигая, разрывая и даже выбрасывая их из окна.

Тайком расписывал стены в имении отца

Влечение к живописи у Сезанна проявилось еще в раннем возрасте. Его отец - владелец банка, любовь сына к рисованию всерьез не воспринимал, пророча ему будущее банкира. По иронии судьбы именно отец, с которым впоследствии у Поля часто возникали разногласия, ссоры и недопонимание по поводу его увлечения живописью, подарил ему первый набор красок.

Кстати сказать, позже отец, пусть ненадолго, все-таки добился того, чтобы Сезанн-младший занялся бухгалтерией. Но, свободолюбивая натура художника трудно поддавалась муштровке, поэтому, сидя за бухгалтерской книгой, он расписывал ее поля рисунками и нелепыми стишками. А порой и надолго исчезал из конторы, убегая в "Убежище ветров", где расписывал стены зала.

Использовал ботинки в качестве подушки

Сезанн за работой очень трепетно относился к внешним факторам: его отвлекали посторонние звуки, а погода непременно должна была быть "светло-серой". Зато в быту был непритязателен. Во время прогулок он не раз засыпал на скамье неподалеку от Люксембургского сада. А так как он опасался, что бродяги могут стянуть с него ботинки во время сна, он использовал их в качестве подушки.

Между тем, такая его предусмотрительность по отношению к вещам никоим образом не распространялась на бережливое использование средств. Амбруаз Воллар, утверждал, что у Сезанна была привычка потратить все деньги, которые водились у него в кармане, прежде, чем он ляжет спать. Однажды он сказал Золя, который назвал его транжирой: "Черт возьми, ты что же хочешь, чтобы, если я умру сегодня ночью, мои родители получили наследство?".

Подписывал работы как "ученик Писсарро"

Несмотря на то, что Писсарро оказал большое влияние на творчество Сезанна, помог ему освоить новые техники и переосмыслить способ восприятия пейзажа, он не смог увлечь его идеями импрессионизма. Сезанн, переняв от Писсарро лучшее, решил развивать в живописи личное "я". Тем не менее, Поль с благодарностью относился к урокам мэтра и до конца жизни подписывал работы, прибавляя к своему имени "ученик Писсарро".

Писсарро был одним из немногих, твердо уверенных в успехе и таланте Сезанна. Вплоть до 55 лет единственным покупателем картин Поля был коллекционер Ива Танга. Лишь, когда в 1894 году он умер, и работы Сезанна стали распродаваться на аукционах, творчество художника оценил Амбруаз Воллар, который организовал первую персональную выставку из 150 его работ.

Его картины называли "пистолетная живопись"

Сезанн не был "поклонником" своих современников, художников-постимпрессионистов. Однажды Ван Гог, продемонстрировав ему картины, услышал: "Откровенно говоря, это живопись сумасшедшего".

Примечательно, что манеру живописи самого Сезанна многие критики называли "пистолетной". Считалось, что художник создает свои работы, стреляя в белое полотно из пистолета, который до отказа заряжен различными красками.

Писал под проливным дождем и умер за работой

Сезанн отдавался своей деятельности без остатка, и, желая довести картину до идеала, часто жертвовал не только силами и душевным спокойствием, но и здоровьем.

Одной из причин его смерти стала страстная увлеченность работой. Во время написания этюда, его застала гроза, но изменившиеся погодные условия не смутили художника, который продолжал творить под проливным дождем около двух часов. Возвращаясь с пленэра, он потерял сознание. Неизвестно сколько времени Поль провел в забытье, домой его доставила проезжавшая мимо повозка, которая подобрала его у дороги.

На следующий день, несмотря на болезненное состояние, он отправился в сад, чтобы дописать этюд, но во время работы упал в обморок. Через несколько дней Поля Сезанна не стало. Художник во всем - он умер за работой.