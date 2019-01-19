Архив группы "Гражданская оборона" будет выставлен на торги

Архив главной советской, российской панк-группы "Гражданская оборона" выставляется на торги со стартовой ценой 340-350 тысяч рублей. Лот - это рукописи, автографы, документы, аудио- и видеопленки, редкие фото участников группы и ее лидера Егора Летова, плакаты.

Как сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд", редкости и красоты пойдут с молотка 24 января.

"Архив, связанный с деятельностью легендарной группы "Гражданская оборона", - один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании", - сказано в пояснении "Литфонда". При этом акцентировано, что материалы "представляют коллекционную ценность музейного уровня".

Все артефакты датированы 1980-2000-ми годами. Среди них рукописный каталог Егора Летова его коллекции более чем тысячи виниловых пластинок и компакт-дисков, более сорока аудиокассет с интервью, выступлениями и альбомами "Гражданской обороны", "старые черно-белые фотографии" группы, в том числе - из поездок "ГО" в США.

Плюс выставляются контракт за подписью Егора со студией "Крапер", афиши концертов, газетные вырезки, а также письмо от Эдуарда Лимонова директору группы о долге за газеты "Лимонка" - полный перечень ценностей указан на сайте.

"Гражданская оборона" была основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Группа распалась в 2008 году после смерти Летова.