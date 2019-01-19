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Барабанщик группы Razorback транслировал свое самоубийство в интернете

Рок
    19.01.2019, 16:53
Текст:   Олег Усков

Ударник немаловажного хард-н-хэви / пиной-рок-коллектива Razorback Брайан Веласко покончил с собой в Маниле, столице Филиппин, в среду утром.

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Публикация от Bryan Velasco (@justbryanmusic)

О чем сообщил портал Business World. При этом есть информация, что музыкант транслировал свою смерть в прямом эфире в социальных сетях. И теперь семья и друзья Веласко взывают к совести и сочувствию пользователей, предлагая прекратить тиражировать это видео.

Веласко был 41 год. Уход коллеги из жизни подтвердили остальные участники группы - с горечью и скорбью. Причина, послужившая такому решению барабанщика, не указана.   

Группа Razorback была создан в 1990 году и первоначально выступала по клубам с каверами Led Zeppelin, Black Sabbath и Iron Maiden, со времен доросши до статуса одной из самых известных "тяжелых" групп в стране и концертных туров с Silverchair, Rage Against the Machine и Metallica. Дебютный альбом - 1995-й год.

В конце прошлого года коллектив приезжал с концертами в Россию.

Pinoy Rock ("филиппинский рок") как бренд начал формироваться в шестидесятые, не имеет четких стилистических рамок и служит для обозначения музыки, производимой на Филиппинах или филиппинцами - с обязательными этническими вкраплениями. 

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