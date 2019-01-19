Мастер-шоу КХЛ выиграла команда дивизиона Чернышева

В Казани состоялась первая часть звездного уик-энда КХЛ. Победу в мастер-шоу одержала команда дивизиона Чернышева.

Всего на этот раз в программе значились шесть конкурсов. Примечательно, что из расписания исчез один из любимых и запоминающихся конкурсов на наиболее эффектный буллит. Но на самом деле он скорее был доработан и модернизирован. В испытании, названном "Надежная защита", буллиты исполняли абсолютно все полевые игроки от каждой команды. Более того, импровизация тоже приветствовалась. Например, на площадке в какой-то момент появился футболист Дмитрий Сычев, который на пару с Михеевым довел до ворот мяч. Конкурс же выиграл вратарь "Авангарда" Игорь Бобков, отразивший шесть бросков подряд.

Помимо этого конкурса, игроки соревновались на скорость. Здесь быстрее других круг пробежал форвард "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий. Он промчался со скоростью 40,3 километра в час. Защитник "Локомотива" Александр Елесин нанес самый сильный бросок - шайба полетела со скоростью 162,22 километра в час. Конкурс на самый точный бросок выиграл форвард "Авангарда" Сергей Широков. Он закрыл четыре мишени за 17,063 секунды. С эстафетой хоккейного мастерства лучше всего справилась команда дивизиона Чернышева. Она же была лучше всех и в хоккейном биатлоне. Таким образом, именно эта команда, руководимая Бобом Хартли, набрала 9 очков и выиграла Мастер-шоу. В качестве приза она получила право выбрать соперника на завтрашнюю игру. И она решила сразиться с дивизионом Харламова. Соответственно, в другом полуфинале сыграют дивизионы Тарасова и Боброва. Матч звезд состоится завтра там же, в Казани. Начало - в 16:00 по московскому времени.