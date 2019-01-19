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19.01.2019 18:45
Рубрика: Спорт

Мастер-шоу КХЛ выиграла команда дивизиона Чернышева

Текст: Илья Зубко (Казань)

В Казани состоялась первая часть звездного уик-энда КХЛ. Победу в мастер-шоу одержала команда дивизиона Чернышева.

Всего на этот раз в программе значились шесть конкурсов. Примечательно, что из расписания исчез один из любимых и запоминающихся конкурсов на наиболее эффектный буллит. Но на самом деле он скорее был доработан и модернизирован. В испытании, названном "Надежная защита", буллиты исполняли абсолютно все полевые игроки от каждой команды. Более того, импровизация тоже приветствовалась. Например, на площадке в какой-то момент появился футболист Дмитрий Сычев, который на пару с Михеевым довел до ворот мяч. Конкурс же выиграл вратарь "Авангарда" Игорь Бобков, отразивший шесть бросков подряд.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Помимо этого конкурса, игроки соревновались на скорость. Здесь быстрее других круг пробежал форвард "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий. Он промчался со скоростью 40,3 километра в час. Защитник "Локомотива" Александр Елесин нанес самый сильный бросок - шайба полетела со скоростью 162,22 километра в час. Конкурс на самый точный бросок выиграл форвард "Авангарда" Сергей Широков. Он закрыл четыре мишени за 17,063 секунды. С эстафетой хоккейного мастерства лучше всего справилась команда дивизиона Чернышева. Она же была лучше всех и в хоккейном биатлоне. Таким образом, именно эта команда, руководимая Бобом Хартли, набрала 9 очков и выиграла Мастер-шоу. В качестве приза она получила право выбрать соперника на завтрашнюю игру. И она решила сразиться с дивизионом Харламова. Соответственно, в другом полуфинале сыграют дивизионы Тарасова и Боброва. Матч звезд состоится завтра там же, в Казани. Начало - в 16:00 по московскому времени.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2018/2019
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