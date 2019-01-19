Минсельхоз не планирует проводить молочные интервенции в 2019 году. Об этом журналистам в кулуарах сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

Интервенции (закупка государством у производителя) сельхозпродукции, в частности зерна, является одним из способов влияния на его стоимость.

Аналогичный механизм предлагалось ввести и для молока. Летом 2018 года вице-премьер России Алексей Гордеев говорил о необходимости регулирования российского молочного рынка и защиты его от фальсификата.