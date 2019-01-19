Православные отмечают Крещение Господне

Сегодня православные христиане отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. По словам священнослужителей, Крещение - это не просто некий обряд, но и Таинство, дающее человеку реальные духовные силы и образующее реальную связь с Богом.

Крещение Господне празднуется два дня. В первый день, 18 января, в Крещенский сочельник, служится Навечерие Крещения. Совершается Литургия, в конце которой особым чином освящается вода. То же - и в день Крещения. Есть еще обычай освящать воду в реках или озерах. Во льду обычно вырезается полынья, иногда в форме креста. И чином, которым освящается крещенская вода, освящают воду и в проруби.

В этот праздник в память о крещении Спасителя в реке Иордан принято купаться в проруби. По обычаю, люди окунаются в воду трижды - "Во имя Отца, Сына и Святаго Духа". Считается, что подобное омовение способствует очищению от грехов и исцелению от болезней. А воду, которую освящают во всех церквях, верующие хранят потом целый год - считается, что она всe это время сохраняет свои чудодейственные свойства.

Окунаться в водоeмы верующие начинают в крещенский сочельник.