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19.01.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У экс-губернатора Дарькина обокрали квартиру

Текст: Владислав Куликов

Квартирные воры украли у экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина около 1,5 миллиона рублей, кроме того незваные гости забрали драгоценности. Общий материальный ущерб составил 7,5 миллиона рублей.

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Как сообщили в МВД, сигнал о краже поступил по телефону "02" утром 18 января. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 3 до 17 января 2019 г. неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, где из сейфа совершил кражу принадлежащих заявителю 1,5 млн руб. и ювелирных изделий, скрылся. Материальный ущерб составил около 7,5 млн рублей", - говорится в официальном сообщении МВД.

Пока нет информации, как вор забрались в пустовавшую квартиру экс-губернатора. Отметим, что квартира находится в престижном районе Хамовники в центре Москвы.

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