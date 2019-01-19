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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар оставил без электричества жителей города в Приморье

Текст: Дина Непомнящая

Вечером пятницы из-за возгорания на подстанции "Молодежная" осталась без света часть жителей города Арсеньева в Приморском крае.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
В Волгоградской области почти 12 тысяч жителей остались без света

Как сообщили в региональном главке МЧС, прибывшая на место оперативно-выездная бригада энергетиков обнаружила задымление в ячейке 6 кВ. Чтобы ликвидировать ЧП подстанцию пришлось отключить. Ремонтные работы длились всю ночь.

"Были задействованы четыре бригады. Всего на энергообъекте работало 16 специалистов", - отмечают спасатели.

В субботу с 8:30 началось поэтапное включение оборудования подстанции. А к 10:00 был подключен последний потребитель.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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