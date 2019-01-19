В Благовещенске загорелся склад полистерола

Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел 19 января на складе на улице Театральной в городе Благовещенске.

Сообщение о возгорании поступило в 12:20 по местному времени. На место происшествия выехали сотрудники трех городских пожарных частей: номер 1, 2 и 12. Всего 25 человек и восемь единиц техники.

"В настоящее время пожар локализован по всей площади. Погибших и пострадавших нет", - сообщают в ГУ МЧС по Амурской области.

Отмечается также, что прямо на месте пожара развернули лабораторию для замеров воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано.

По информации ТАСС на складе хранился полистерол.