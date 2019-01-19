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19.01.2019 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Благовещенске загорелся склад полистерола

Текст: Дина Непомнящая

Пожар площадью 1250 квадратных метров произошел 19 января на складе на улице Театральной в городе Благовещенске.

Сообщение о возгорании поступило в 12:20 по местному времени. На место происшествия выехали сотрудники трех городских пожарных частей: номер 1, 2 и 12. Всего 25 человек и восемь единиц техники.

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"В настоящее время пожар локализован по всей площади. Погибших и пострадавших нет", - сообщают в ГУ МЧС по Амурской области.

Отмечается также, что прямо на месте пожара развернули лабораторию для замеров воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано.

По информации ТАСС на складе хранился полистерол.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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