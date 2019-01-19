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19.01.2019 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае женщина сгорела в пожаре в частном доме

Текст: Дина Непомнящая

В субботу утром в частном доме села Эммер Комсомольского района произошел пожар. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в здании погибшую женщину.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю,  информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре в 8:45 по местному времени. Прибыв на место, пожарные увидели, что здание полностью охвачено огнем. Ликвидировать возгорание далось только к полудню.

Других погибших и пострадавших нет.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России провели опрос очевидцев, устанавливают причины и виновников случившегося.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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