В Хабаровском крае женщина сгорела в пожаре в частном доме

В субботу утром в частном доме села Эммер Комсомольского района произошел пожар. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в здании погибшую женщину.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю, информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре в 8:45 по местному времени. Прибыв на место, пожарные увидели, что здание полностью охвачено огнем. Ликвидировать возгорание далось только к полудню.

Других погибших и пострадавших нет.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России провели опрос очевидцев, устанавливают причины и виновников случившегося.