В Дагестане погиб водитель сорвавшейся в обрыв машины

В Чародинском районе Дагестана легковая автомашина сорвалась в пропасть. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан, водитель машины погиб на месте, а его пассажир был госпитализирован.

В пресс-службе уточнили, что смертельное ДТП произошло на автодороге между селами Цуриб и Арчиб. Предварительно установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-2111 опрокинулся в овраг из-за того, что его водитель не справился с управлением.

К ликвидации последствий аварии пришлось привлекать спасателей. По информации управления МЧС РФ по Республике Дагестан, на место ДТП было направлено четыре человека и одна единица техники. При этом перекрывать автодорогу не пришлось и поэтому движение на этом участке не останавливали.