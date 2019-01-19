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19.01.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом полицейские открыли огонь при задержании нарушителя

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В Котельниковском районе Волгоградской области на одной из автодорог полицейским пришлось сначала устроить погоню за нарушителем, а затем применить табельное оружие, чтобы его задержать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, при стрельбе никто не пострадал.

В погоню за автоводителем-нарушителем наряду ГИБДД пришлось пуститься после того, как он проигнорировал требование инспектора остановиться. Как пояснили в пресс-службе ведомства, изначально полицейские пытались остановить автомашину "ВАЗ-2107" из-за того, что на ней не было госномеров, а стекла были затонированы больше положенного. Но в ответ на требование правоохранителей, водитель авто попытался скрыться, тем самым спровоцировав погоню.

Фото: depositphotos.com
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Во время гонки водитель "семерки" еще несколько раз грубо нарушил ПДД, пытаясь уйти от преследователей. Чтобы не подвергать опасности других участников движения, инспектор и принял решение применять табельное оружие. Сначала, как и положено по закону, он выстрелил в воздух, а затем уже по шинам машины нарушителя. И только после этого отчаянный водитель остановился.

Сейчас в отношении 28-летнего жителя Калачевского района, который и был за рулем "семерки", составлен административный материал по факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции. За это правонарушение ему придется провести 15 суток под арестом. А еще он привлечен к ответственности за нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения.

Кстати, буквально за три дня до этого сотрудники полиции задержали еще одного лихача в Среднеатубинском районе области. Поводом стало обращение таксиста, который пожаловался, что один из его пассажиров буквально вытолкнул его из машины и умчался в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, за рулем которого находился 32-летний волжанин. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел прокатиться на большой скорости, чтобы удивить своего друга и знакомую, которые в тот момент тоже находились в авто.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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