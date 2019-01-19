Под Волгоградом полицейские открыли огонь при задержании нарушителя

В Котельниковском районе Волгоградской области на одной из автодорог полицейским пришлось сначала устроить погоню за нарушителем, а затем применить табельное оружие, чтобы его задержать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, при стрельбе никто не пострадал.

В погоню за автоводителем-нарушителем наряду ГИБДД пришлось пуститься после того, как он проигнорировал требование инспектора остановиться. Как пояснили в пресс-службе ведомства, изначально полицейские пытались остановить автомашину "ВАЗ-2107" из-за того, что на ней не было госномеров, а стекла были затонированы больше положенного. Но в ответ на требование правоохранителей, водитель авто попытался скрыться, тем самым спровоцировав погоню.

Во время гонки водитель "семерки" еще несколько раз грубо нарушил ПДД, пытаясь уйти от преследователей. Чтобы не подвергать опасности других участников движения, инспектор и принял решение применять табельное оружие. Сначала, как и положено по закону, он выстрелил в воздух, а затем уже по шинам машины нарушителя. И только после этого отчаянный водитель остановился.

Сейчас в отношении 28-летнего жителя Калачевского района, который и был за рулем "семерки", составлен административный материал по факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции. За это правонарушение ему придется провести 15 суток под арестом. А еще он привлечен к ответственности за нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения.

Кстати, буквально за три дня до этого сотрудники полиции задержали еще одного лихача в Среднеатубинском районе области. Поводом стало обращение таксиста, который пожаловался, что один из его пассажиров буквально вытолкнул его из машины и умчался в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, за рулем которого находился 32-летний волжанин. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел прокатиться на большой скорости, чтобы удивить своего друга и знакомую, которые в тот момент тоже находились в авто.