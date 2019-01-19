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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградца насмерть придавило бетонной плитой

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В Советском районе Волгограда на одной из заброшенных автозаправок обнаружено тело молодого мужчины. Обстоятельства его гибели сейчас проверяют сотрудники управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

В Москве рабочего кладбища придавило плитой

По информации пресс-службы управления, днем 19 января в правоохранительные органы Советского района поступило сообщение, что на заброшенной АЗС найдет мертвый мужчина. По этому факту начата доследственная проверка.

Предварительная версия такова: погибший вместе со своим родным братом с помощью газовой сварки резал металлические конструкции заправки. Один из мужчин начал срезать опору перекрытия под которой сам же и стоял в тот момент. В результате бетонная плита рухнула, придавив мужчину.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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