Волгоградца насмерть придавило бетонной плитой

В Советском районе Волгограда на одной из заброшенных автозаправок обнаружено тело молодого мужчины. Обстоятельства его гибели сейчас проверяют сотрудники управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

По информации пресс-службы управления, днем 19 января в правоохранительные органы Советского района поступило сообщение, что на заброшенной АЗС найдет мертвый мужчина. По этому факту начата доследственная проверка.

Предварительная версия такова: погибший вместе со своим родным братом с помощью газовой сварки резал металлические конструкции заправки. Один из мужчин начал срезать опору перекрытия под которой сам же и стоял в тот момент. В результате бетонная плита рухнула, придавив мужчину.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.