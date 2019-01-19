Россельхознадзор прогнозирует распространение АЧС во Франции и ФРГ

Россельхознадзор прогнозирует, что африканская чума свиней (АЧС) будет распространяться в этом году во Франции, Германии и в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Филиппины). И для свиноводства этих стран может иметь серьезные последствия.

Такое мнение высказал глава ведомства Сергей Данкверт в рамках сельскохозяйственной выставки "Зелёная неделя". Свои прогнозы ведомство озвучило коллегам из этих стран.

"Распространение АЧС идет, по нашим прогнозам, по Европе 100 процентов.То, как распространяется болезнь в Китае, - это будет быстро, за три-четыре месяца", - передает слова Данкверта ТАСС.