СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО "Нудоль"

Россия успешно протестировала систему ПРО "Нудоль".

Об этом информирует американский телеканал СNBC со ссылкой на два источника, имеющих доступ к секретным данным американской разведки. Речь идет о летном испытании противоспутниковой ракеты, которое состоялось в прошлом месяце. Сообщается, что противоспутниковая ракета была выпущена с мобильной установки, пролетела за 17 минут 1864 мили (примерно 3000 километров) и успешно выполнила поставленную задачу.

СNBC подчеркивает, что информация о тестировании системы ПРО "Нудоль" появилась сразу после обнародования обзора, посвященного противоракетной обороне Пентагона. В нем выделяется угроза со стороны российских, китайских, северокорейских и иранских ракет, а также анализируются противоспутниковые возможности, которые "могут угрожать космическим активам США". В обзоре, в частности, говорится о том, что Россия развивает противоспутниковое вооружение, в том числе ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, а также запускает "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите.

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз. Потенциальными целями для "Нудоль" станут спутники связи и съемки, которые двигаются на низкой орбите.