В Болгарии задержаны 43 человека в ходе антитеррористической операции

В Болгарии местные спецслужбы проводят масштабную операцию по борьбе с финансированием международного терроризма. Она охватила сразу семь городов страны, включая столицу.

Следователи сообщают, что в стране были зафиксированы "крупные денежные переводы", для осуществления которых использовалась нелегальная финансово-расчетная система.

В ходе операции уже удалось задержать 43 человека, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство BTA. Изъяты около 32 тысяч евро, документы и другие улики.

В Софии арестован один из главных подозреваемых. Им оказался гражданин Сирии. Установлена его связь с людьми, которые, предположительно, предоставляют международным террористическим организациям логистическую и финансовую поддержку.