В десятый день протестов Триумфальную арку охраняют БТРы жандармерии

В 10-ый день общенациональных протестных акций "желтых жилетов" вокруг Триумфальной арки на площади Звезды - Шарль де Голль установлены железные заграждения и размещены несколько бронетранспортеров жандармерии.

Как было объявлено накануне, главным местом сбора неформалов стала Эспланада Инвалидов на левом берегу Сены напротив моста Александра III. В настоящее время там уже собралось несколько сотен человек. Ожидается, что на Эспланаде "желтые жилеты" зажгут свечи в память о погибших с начала кампании их протестов.

По некоторым данным, за последние два месяца в основном в ходе блокирования автомобильных дорог и транспортных развязок погибли десять человек. Еще около 1600 французов получили травмы разной степени тяжести во время столкновений манифестантов с полицией.

После этого неформалы намереваются пройти маршем на юго-восток французской столицы по направлению к Монпрарнасскому вокзалу, а затем они вернутся на Эспланаду Инвалидов, где состоится митинг. Не исключено, что, как это было ранее, "желтые жилеты" завершат субботнюю протестную акцию на Елисейских полях, до которых от Эспланады не более десяти минут размеренным шагом.

В связи с сегодняшними манифестациями власти мобилизовали по всей стране 80 тысяч полицейских и жандармов. В Париже общественный порядок обеспечивают пять тысяч сотрудников правоохранительных органов.

По сведениям, полученным в столичной префектуре полиции, во французской столице установлены зоны безопасности, которые включают в себя Елисейские поля, периметр вокруг Елисейского дворца, здания Национального собрания и Сената, ряд правительственных учреждений, в том числе Матиньонский дворец, где находится резиденция премьер-министра.

Около десяти станций метро в центре города были закрыты, а часть автобусных маршрутов отменена.

Наиболее массовые манифестации должны состояться также в Лионе, Тулузе, Лилле, Нанси, Руане. В Бордо, где неделю назад произошли ожесточенные стычки с полицией, начало манифестации неформалов запланировано на 13:00 (15:00 мск).