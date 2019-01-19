Новости

В Краснодаре из горящего жилого дома спасли 20 человек 11:29
Спасение испанского мальчика из скважины займет несколько дней 11:24
Пострадавшим при взрыве дома в Шахтах оплатят аренду квартир 11:04
Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать 10:50
К процессу примирения в Сирии присоединились 2,5 тысячи населенных пунктов 10:48
"Вашингтон" Овечкина проиграл команде своего бывшего тренера 10:48
Медведев сыграет с Джоковичем в четвертом круге Australian Open 10:42
В Крыму приняли предложение Меркель по Керченскому проливу 10:40
Православные отмечают Крещение Господне 10:00
Bloomberg узнал о подготовке ограничений для китайских IT-компаний в США 09:50
Правительство изменило требования для ветроэлектростанций 09:42
В Хабаровском крае женщина сгорела при пожаре в частном доме 09:42
В Благовещенске загорелся склад полистерола 09:13
Офис спецпрокурора Мюллера опроверг статью о лжи Коэна Конгрессу 09:10
Посол Южной Кореи в РФ обвиняется в получении взяток и мошенничестве 08:46
В Сеуле вновь закрыли главный каток из-за смога 08:30
Японию и Корею попросили договориться по поводу названия моря 08:14
Незаконная врезка стала причиной взрыва на трубопроводе Мексики 07:45
На Бали иностранным туристам придется платить налог 07:00
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына в феврале 06:54
В Мексике не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода 06:12
В США неизвестный похитил 450 комиксов о Бэтмене 05:46
Пожар оставил без электричества жителей города в Приморье 05:37
На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей 05:14
Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
19.01.2019 10:48
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" Овечкина проиграл команде своего бывшего тренера

Текст: Данила Жиляев

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате НХЛ. На своем льду "столичные" уступили со счетом 0:2 "Айлендерс", который тренирует бывший наставник "Вашингтона" Барри Тротц - именно он привел "Кэпиталз" к долгожданной победе в прошлом сезоне.

Хозяева очень тепло приветствовали тренера-чемпиона - в одной из пауз на экранах был показан ролик, посвященный Тротцу. Специалист признался, что был растроган таким приемом. Отметим, что это была первая выездная игра тренера против своей бывшей команды.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал третьей звездой дня в НХЛ
Артемий Панарин набрал очки в третьем матче НХЛ подряд

"Я благодарен за такую встречу. Я не так уж много времени провел в "Вашингтоне", поэтому немного удивился. Но я говорю спасибо болельщикам, игрокам, руководителям за то время, что я был здесь", - сказал Тротц.

Впрочем, сама игра едва ли обрадовала болельщиков "столичных". Первые два периода остались безголевыми, а в заключительной 20-минутке точные броски Джоша Бейли и Кэла Клаттербека принесли победу гостям. Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин за почти 20 минут, проведенных на льду, нанес три броска, но ни один из них не достиг цели.

Зато в другой встрече российский хоккеист помог своей команде выиграть. "Питтсбург" на выезде взял верх над "Аризоной" в овертайме со счетом 3:2, а форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей, после которой Фил Кессел забросил решающую шайбу в дополнительное время.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного
Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына в феврале
На Бали иностранным туристам придется платить налог
Bloomberg узнал о подготовке ограничений для китайских IT-компаний в США