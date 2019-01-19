"Вашингтон" Овечкина проиграл команде своего бывшего тренера

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате НХЛ. На своем льду "столичные" уступили со счетом 0:2 "Айлендерс", который тренирует бывший наставник "Вашингтона" Барри Тротц - именно он привел "Кэпиталз" к долгожданной победе в прошлом сезоне.

Хозяева очень тепло приветствовали тренера-чемпиона - в одной из пауз на экранах был показан ролик, посвященный Тротцу. Специалист признался, что был растроган таким приемом. Отметим, что это была первая выездная игра тренера против своей бывшей команды.

"Я благодарен за такую встречу. Я не так уж много времени провел в "Вашингтоне", поэтому немного удивился. Но я говорю спасибо болельщикам, игрокам, руководителям за то время, что я был здесь", - сказал Тротц.

Впрочем, сама игра едва ли обрадовала болельщиков "столичных". Первые два периода остались безголевыми, а в заключительной 20-минутке точные броски Джоша Бейли и Кэла Клаттербека принесли победу гостям. Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин за почти 20 минут, проведенных на льду, нанес три броска, но ни один из них не достиг цели.

Зато в другой встрече российский хоккеист помог своей команде выиграть. "Питтсбург" на выезде взял верх над "Аризоной" в овертайме со счетом 3:2, а форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей, после которой Фил Кессел забросил решающую шайбу в дополнительное время.