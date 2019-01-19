Видео: в Москве проходят крещенские купания

В Москве проходят традиционные массовые купания на праздник Крещение, который отмечается 19 января. По оценкам московских властей, в них примут участие примерно 160 тысяч человек.



Крещенские купели и проруби оборудованы противоскользящими настилами и безопасными спусками. Рядом с местами для купаний установлены мужские и женские раздевалки, а также пункты приема пищи и горячего питья.



Крещение Господне является одним из крупнейших праздников православной церкви. Он установлен в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.