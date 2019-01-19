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Вышел трейлер digital-триллера "Операция "Колибри"

Новости
    19.01.2019, 18:40
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джесси Айзенберг с бензопилой и облысевший Александр Скарсгард против тоталитарной Сальмы Хайек - в трейлере digital-триллера "Операция "Колибри". Который, надо сказать, интригует. Хотя бы уже облысевшим Александром Скарсгардом. 

За постановку отвечает канадский сценарист и режиссер Ким Нгуйен, призер Берлинского международного кинофестиваля ("Двое влюбленных и медведь", "Ведьма войны").

Фото: youtube.com/ Noisey
Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos

Синопсис звучит следующим образом: двоюродные братья, жуликоватый Винсент и находчивый Антон, живут в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды. Они решаются реализовать давно задуманный проект - протянуть оптоволоконный кабель между Канзасом и Нью-Джерси, что принесет им миллионы.

Казалось бы, все продумано до мелочей и шансы на успех велики как никогда. Однако на пути братьев встает их бывший босс Эва Торрес, беспринципный злой гений, ставшая их заклятым врагом. Ставки высоки, проигравший теряет все или, наоборот, приобретает нечто большее, поистине бесценное".

В прокате картина появится 15 марта.

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