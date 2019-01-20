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81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались

Наше кино
    20.01.2019, 19:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга, 45-летняя актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая венчались в воскресенье в Пскове. Об этом сообщает "Интерфакс".

Церемония прошла в Троицком соборе, обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Фото: РИА Новости
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На венчании присутствовали лишь люди из узкого круга близких и друзей Кончаловского и Высоцкой. В том числе брат Кончаловского Никита Михалков.

Кончаловский и Высоцкая женаты с 1998 года. У пары двое детей - Мария и Петр.

Юлия Высоцкая родилась в 1973 году в Новочеркасске, школу окончила в Баку. Далее был актерский факультет Белорусской государственной академии искусств и Лондонская академия музыкального и драматического искусства.

Снялась в фильмах "Пойти и не вернуться", "Заколдованные", "Игра воображения", "Дом дураков", "Глянец", озвучивала мультфильм "Рататуй", где ее голосом в русской локализации говорит Колетт.

Андрей (Андрон) Кончаловский - советский, российский и американский режиссер, сценарист, общественный и политический деятель, президент киноакадемии "Ника", Народный артист РСФСР.

Известен по фильмам "История Аси Клячиной", "Романс о влюбленных", "Сибириада", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Одиссея", "Рай" - с Высоцкой в главной роли.

Юлия - пятая жена Кончаловского.

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