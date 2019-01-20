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20.01.2019 14:30
Рубрика: Власть

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца

Текст: Татьяна Шадрина

Сколько звезд можно будет присвоить той или иной российской гостинице, станет ясно к концу первого квартала этого года. В Минэкономразвития обещают к этому времени утвердить специальную методику оценки сервиса в гостинице, что позволит обеспечить потребителя достоверной информацией об уровне сервиса, комфорта размещения. С июля этого года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, а с 1 января 2020 года - более 15 номеров.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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К 2020 году все эти гостиницы должны пройти классификацию по этой методике, так как через два года за работу "без звезд" отели будут штрафовать, передает "Интерфакс".

Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера выручки.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минэкономразвития
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