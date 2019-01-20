Пакьяо защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо сохранил пояс регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA regular) в полусреднем весе (до 66,678 кг).

В титульном бою, проходившем в Лас-Вегасе, единогласным решением судей 40-летний боксер одолел Эдриена Бронера - 117:111, 116:112, 116:112. Это была первая защита Пакьяо.

Кстати, Бронер с итогом поединка не согласился.

"Я побил его. Все здесь это понимают. Бой проходил под моим контролем, у меня было больше точных ударов. Я победил, и вы это знаете", - заявил 29-летний американец. По его мнению, его сопернику присудили победу, чтобы организовать Пакьяо бой с Флойдом Мэйвезером. Напомним, один раз Пакьяо и Мейвезер уже встречались в 2015 году, и тогда по итогам 12 раундов сильнее оказался последний.