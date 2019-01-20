Посол Беларуси: Москва и Минск урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере

Уверенность в том, что внутри Союзного государства будет найден приемлемый знаменатель для обеих сторон в нефтегазовой сфере, выразил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере", - не сомневается высокопоставленный белорусский дипломат, которого 20 января цитирует ТАСС. Он обратил внимание на тот факт, что, к сожалению, у хозяйствующих субъектов периодически - в конце года - возникают нефтегазовые вопросы. Но история, по его словам, показывает, что страны "всегда находили возможности их урегулирования".

Посол Беларуси напомнил слова Александра Лукашенко, который во время декабрьского визита в РФ дал понять, что обе страны серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз проблемы будут разрешены. "У президента есть абсолютная убежденность в этом", - добавил Семашко.

Как известно, Беларусь и Россия ведут переговоры по вопросу о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.

Отвечая на вопрос, есть ли основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений двух стран в последние месяцы, посол отрицательно отнесся к этому факту, высказав предположение, что просто отдельные информационные источники "гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран".