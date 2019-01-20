В московском метро пассажиры устроили поножовщину из-за женщины

Причиной вооруженного конфликта в московском метро стала ссора пассажиров из-за пожилой женщины.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, драка в вагоне произошла из-за того, что двое пассажиров держали двери на одной из станций. Это не понравилось 60-летней пенсионерке. Она сделала хулиганам замечание, и началась ссора. За нее заступились ехавшие в том же вагоне мужчины 35 и 54 лет. В драке обоим нанесли ножевые ранения.

Пассажиры сообщили о конфликте машинисту по экстренной связи. Благодаря этому агрессоров удалось быстро задержать. Полицейские вывели их из поезда на "Трубной". Против них возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство - статьи 111 и 213 УК РФ.