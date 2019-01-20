Новости

Старейшую таблицу Менделеева нашли в Шотландии 15:40
Петербуржцы пожаловались на химический запах 15:30
Длительный тест-драйв "внедорожного" Skoda Kodiaq 15:30
Самую толстую кошку Великобритании в четвертый раз вернули в приют 15:24
Транскам и Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за снегопада 15:23
Der Spiegel: В "томос-тур" Порошенко отправился "в надежде на чудо" 15:07
Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку 15:02
Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года 14:54
В московском метро пассажиры устроили поножовщину из-за женщины 14:50
В убийстве 16-летней девушки в Австрии подозревают сирийского беженца 14:44
Полиция обнаружила признаки теракта во взрыве в Северной Ирландии 14:35
Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца 14:30
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине 14:28
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 76 человек 14:26
На Урале в горах пропали две женщины из тургруппы 14:17
В Госдуме назвали провокацией отправку эсминца США в Черное море 14:03
Новому главе Мадагаскара передали послание Путина 14:02
В Екатеринбурге в полуфинал "Лидеров России" вышли 253 человека 13:28
Экваториальная Гвинея внесла в повестку Совбеза ООН ситуацию в Косово 13:11
Аксенов рассказал о "прологе" воссоединения Крыма с РФ 13:00
Киргизская диаспора выступила против лишения русского языка официального статуса 12:58
Российский турист погиб на курорте Италии 12:58
Пакьяо защитил титул чемпиона мира по версии WBA 12:52
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни 12:29
Взрыв прогремел на окраине Дамаска 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро пассажиры устроили поножовщину из-за женщины

Текст: Сергей Бабкин

Причиной вооруженного конфликта в московском метро стала ссора пассажиров из-за пожилой женщины.

Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, драка в вагоне произошла из-за того, что двое пассажиров держали двери на одной из станций. Это не понравилось 60-летней пенсионерке. Она сделала хулиганам замечание, и началась ссора. За нее заступились ехавшие в том же вагоне мужчины 35 и 54 лет. В драке обоим нанесли ножевые ранения.

Пассажиры сообщили о конфликте машинисту по экстренной связи. Благодаря этому агрессоров удалось быстро задержать. Полицейские вывели их из поезда на "Трубной". Против них возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство - статьи 111 и 213 УК РФ.

Происшествия ЧП Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни
Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open