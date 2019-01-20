В Западном военном округе появился новый танковый батальон. В воскресенье, 20 января, в расположение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии прибыл эшелон знаменитых Т-34 с эмблемами Лаоса на башнях. Скоро их заменят символикой Армии России.

Не было секретом, что 30 танков, переданных в дар нашей стране вооруженными силами Лаоса, идут из Владивостока в подмосковный Наро-Фоминск. Здесь расквартирована знаменитая еще со времен Великой Отечественной танковая дивизия. И вот эшелон прибыл на место. И дивизия достойно подготовилась к его встрече. На так называемой рампе, где на железнодорожные платформы загружается и разгружается военная техника, выстроился личный состав 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка. Тут же стояли юнармейцы, реконструкторы в форме времен Великой Отечественной, ветераны дивизии и почетные гости.

Эшелон наконец-то подошел, и время словно вернулось на десятилетия назад. Танки, ставшие символом нашей победы над фашизмом, не просто стояли на заснеженных открытых платформах. Было впечатление, что их скоро бросят в бой. Первый Т-34-85, за рычаги которого сел гвардии старшина контрактной службы Константин Степанов, завел свой дизель, сошел с платформы и под аплодисменты двинулся мимо встречавших. Потом машину загрузили на трейлер и отправили в Наро-Фоминск. На территории дивизии Т-34 тоже встречали, в том числе замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев, ветераны-танкисты, представители Уралвагонзавода, где выпускали эту боевую машину.

У многих возникает вопрос: почему в далеком Лаосе знаменитые танки сохранились, а на их родине оказались раритетом? Объяснение простое. До начала 1990-х на базах хранения Вооруженных сил РФ находились сотни, если не тысячи таких машин. Но потом армия села на "голодный паек", стало трудно содержать даже современную технику, а на хранение старой средств не оказалось вовсе. Началось массовое списание не только оставшихся "тридцатьчетверок", но и всей бронетехники, уже не стоявшей на вооружении. По закону, списанную технику требовалось демилитаризировать и утилизировать. Поскольку танковая сталь всегда была в цене, утилизация Т-34-85 шла особенно активно.

Надо сказать спасибо Сергею Шойгу, который остановил варварское уничтожение отечественных военных раритетов и смог договориться с командованием вооруженных сил Лаоса о передаче России в дар целого батальона полностью боеготовых Т-34-85.

Как сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, в ближайшее время экипажи "тридцатьчетверок" из состава Кантемировской дивизии начнут подготовку к Параду Победы на Красной площади. Кроме того, эти танки будут участвовать в исторических телепроектах и съемке новых фильмов о Великой Отечественной войне.

По словам командира дивизии гвардии полковника Владимира Завадского, для Т-34-85 подготовлено специальное хранилище, отобранные танкисты, которые пройдут переобучение. К 1 марта новый батальон 13-го полка будет готов выполнять свои задачи.

Известно, что танки, прибывшие из Лаоса, выпущены в Чехословакии. Но собраны они из комплектующих, поставлявшихся Уралвагонзаводом. Так что эти машины вполне можно считать отечественными. Их отличительная особенность, как сказали представители Уралвагонзавода, что именно на Т-34-85 была основана новая технология сварки броневых листов, ставшая позже классической не только в СССР, но и в других странах, где производилась бронетехника.