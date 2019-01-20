На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Волны высотой восемь-девять метров могут подняться 21 января в северо-западной части Тихого океана и на юге Берингова моря в районе центральных и восточных Алеутских островов. Об этом сообщается на сайте Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Явление сохранится до конца суток 22 января", - отмечают синоптики.

Кроме того, с ночи воскресенья и до вечера вторника на горных территориях региона прогнозируется лавинная опасность.

Снег может сойти со клонов в Петропавловске-Камчатском, а также в Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Соболевском и Усть-Камчатском районах.