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20.01.2019 08:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Текст: Дина Непомнящая

Волны высотой восемь-девять метров могут подняться 21 января в северо-западной части Тихого океана и на юге Берингова моря в районе центральных и восточных Алеутских островов. Об этом сообщается на сайте Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"Явление сохранится до конца суток 22 января", - отмечают синоптики.

Кроме того, с ночи воскресенья и до вечера вторника на горных территориях региона прогнозируется лавинная опасность.

Снег может сойти со клонов в Петропавловске-Камчатском, а также в Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Соболевском и Усть-Камчатском районах.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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