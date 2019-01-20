Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает повторно нанести визит в Россию этой весной и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В настоящее время администрация главы японского правительства прорабатывает возможность такой поездки, передает газета "Майнити симбун".

Официальный Токио всерьез намерен активизировать двусторонний диалог с Москвой по проблеме заключения мирного договора и территориальному вопросу.

Команда Абэ приступила к изучению варианта о заключении мирного договора с РФ на основе передачи острова Шикотан и гряды Хабомаи, если Москва подтвердит свою готовность на это, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на источники в правительстве.

По мнению Абэ, вести разговор с Россией о передаче островов Итуруп и Кунашир нереалистично. Политик также исходит из того, что настаивать на позиции по передаче всех четырех островов контрпродуктивно и может завести японо-российский диалог в тупик. Японский премьер без оптимизма смотрит и на реализацию идеи - сначала договориться о возвращении острова Шикотан и гряды Хабомаи, после чего продолжить переговоры по двум оставшимся островам. Токио планирует проанализировать общественное мнение в стране, после чего принять окончательное решение на этот счет.

Премьер Синдзо Абэ 22 января прилетит в российскую столицу для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Руководители государств пообщаются уже в 25-й раз.

Спецборт японского премьера поднимется в воздух из столичного аэропорта Ханэда 21 января. Он сделает остановку в Москве по пути в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. Первые лица государств рассмотрят вопросы, связанные с заключением мирного договора. Кроме того, они обменяются мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно 14 января провели переговоры в Москве, на которых также затронули заключение мирного договора. Глава МИД РФ напомнил японским партнерам ключевое условие для достижения каких-либо подвижек в диалоге по этому вопросу. Токио необходимо, подчеркнул российский министр, признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Лавров и Коно могут встретиться в следующий раз уже в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что президент Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.