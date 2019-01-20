В Марий Эл совершил жесткую посадку самолет

В республике Марий Эл у поселка Шеларгер совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 11.28 мск. Частный двухместный аэроплан врезался в заснеженный склон в трех километрах от населенного пункта.

Пилот и пассажир самостоятельно выбрались из самолета и обратились за помощью, они госпитализированы.

- По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести. Один направлен в Волжск, второй - в Йошкар-Олу, - сообщили ТАСС в службе скорой помощи.