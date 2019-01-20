В Перми умер кинорежиссер Рашид Давлетшин

В Перми накануне скончался известный кинорежиссер и педагог, доцент кафедры "Режиссуры и мастерства актера" Пермского государственного университета культуры Рашид Давлетшин. Об этом сообщается на сайте вуза.

Давлетшин преподавал целый ряд дисциплин по профилю "Руководство студией кино-, фото- и видео-творчества". Сегодня его ученики востребованы, они работают на телевидении и в кино.

Родился Рашид Рафикович в 1955 году, в 1979 году окончил Московский государственный институт культуры. С 1980 по 1991 работал в пермском Комитете по телевидению и радиовещанию, снял более 30 документальных и научно-популярных фильмов, среди которых "Отвори мне дверь покаяния", "Танго для "ЗК", "Бурозубки" и другие.

Рашид Давлетшин долгие годы был председателем Пермского отделения Союза кинематографистов России, являлся многократным председателем жюри фестивалей документального кино.