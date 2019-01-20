В Барнауле 52 жилых дома остались без тепла из-за аварии

Барнаульские коммунальщики устраняют последствия крупной аварии, в результате которой без горячей воды и отопления остались несколько десятков жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.

Повреждение теплосети на трубопроводе диаметром 300 мм было обнаружено сегодня утром на улице Горно-Алтайская.

- В настоящее время на месте аварии ведутся сварочные работы, сил и средств достаточно, - сообщает официальный сайт администрации города Барнаула. - Авария находится на контроле у главы города.

Управляющие компании ведут мониторинг температурного режима в 52-х жилых домах на улице Горно-Алтайской. Как стало известно, тепло также отключено в четырех детских садах, детской больнице, двух школах и колледже.