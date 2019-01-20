В Чечне без света остались более 120 тысячи человек

В Чеченской Республике из-за аварии на воздушной линии электропередачи без света остались жители Урус-Мартановского района. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

Отключение произошло из-за того, что сработала защита работающей в тупиковом режиме воздушной линии. Без электроснабжения остались около 122 500 человек. Мощность отключенных потребителей - 29 МВт.

На месте происшествия работала аварийно-восстановительная бригада. На данный момент электроснабжение восстановлено, уточнили в Минэнерго.