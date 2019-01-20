В Ленобласти один человек погиб, трое ранены в аварии с автобусом

Во Всеволожском районе Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель иномарки погиб на месте.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло у станции Магнитная поселка Щеглова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом марки ПАЗ.

К приезду бригады скорой, водитель Skoda скончался. Во Всеволожскую районную больницу доставлены три пассажирки автобуса 1944, 1952 и 1963 годов рождения. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.